José Jerí cuestiona denuncia de Jorge Montoya contra Ruth Luque: "No entiendo por qué se presenta"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva, José Jerí, se pronunció sobre la denuncia presentada ante la Comisión de Ética por el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia), en contra de su colega Ruth Luque (Bloque Democrático).

El parlamentario denunciante presentó dicho recurso en base a las declaraciones de la legisladora el pasado 5 de julio dentro del Congreso respecto a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la isla Santa Rosa.

Según Montoya, las expresiones de Luque Ibarra son "contrarias" a la postura del Estado peruano sobre la soberanía de la isla Santa Rosa. En concreto, La congresista de izquierda indicó que "como países hermanos latinoamericanos tenemos que activar nuestra diplomacia y dialogar", además de indicar que "existen pueblos indígenas" y que "se trata de un territorio donde hay un poco más de casi 3000 familias... en una zona que está abandonada".

¿QUÉ DIJO JOSÉ JERÍ?

En declaraciones a la prensa, el titular del Legislativo cuestionó la denuncia presentada por Montoya Manrique: "No entiendo por qué se presenta una denuncia en Ética cuando la razón de ser no es la que se argumenta", sostuvo.