Canciller sobre silencio de Dina Boluarte tras afirmaciones de Gustavo Petro: Le recomendé que no responda

Esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, señaló que le recomendó guardar silencio a la presidenta Dina Boluarte Zegarra, luego de las afirmaciones del mandatario colombiano Gustavo Petro Urrego, sobre supuestos problemas limítrofes entre ambos países.

“Le he recomendado a la presidenta Boluarte que no responda sobre el tema para evitar un diferendo verbal y dejar que la diplomacia actúe. Ambos pueblos merecen una actitud de hermandad y tranquilidad”, declaró el Canciller en amplia entrevista con Canal N.

HAY TIENE RAZÓN JURÍDICA

Respecto al anunció de Petro Urrego de acudir a la Corte Internacional de Justicia por un presunto incumplimiento del tratado sobre la isla Chinería del distrito de Santa Rosa, ubicada en la frontera entre ambos países, dijo “Que no hay tiene razón jurídica, ni histórica, ni geográfica”.

Finalmente, Schialer Salcedo señaló enfático que el Perú y Colombia cuentan con tratados bilaterales plenamente vigentes, como el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Brasilia de 1934, que delimitan claramente nuestra soberanía sobre la supuesta zona en disputa.