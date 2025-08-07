Titular del Congreso sobre acusaciones de Gustavo Petro: El presidente de Colombia está delirando

Esta mañana, el titular del Congreso de la República, José Jerí, se pronunció sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en la víspera acusó a nuestro país de apropiarse de territorio colombiano.

En tono categórico, el representante de la bancada Somo Perú, calificó como “delirantes” las declaraciones del referido mandatario y afirmó que toda la representación nacional respalda la posición de la Cancillería.

ACCIÓN SOCIAL

Por otro lado, esta mañana, el premier Eduardo Arana y algunos ministros llegarán al distrito fronterizo de Santa Rosa, en la región Loreto. La visita se registra en el marco de acciones sociales en la Amazonía.

La delegación del Poder Ejecutivo arribará a dicha localidad a bordo del barco Río Yavarí, una Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).