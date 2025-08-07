Gobernador de Ucayali sobre afirmaciones de Gustavo Petro: Estamos atentos a cualquier agresión para responder

Nuevamente, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, cuestionó las afirmaciones del mandatario Gustavo Petro, sobre una presunta apropiación de territorio colombiano por parte de nuestro país, y señaló estar atentos a cualquier "agresión" que sufra la Amazonía peruana.

"Desde la Mancomunidad Amazónica estamos muy atentos a cualquier agresión para responder (...) Esperaremos los diálogos que se den de más alto nivel, las próximas horas y los próximos días y nosotros estaremos atentos siempre para poder defender nuestra soberanía. No podemos bajar la guardia", señaló.

PETRO EN LETICIA

En entrevista con Exitosa, Gambini Rupay manifestó también que la sorprendente actitud del presidente colombiano se debería a que existe un alto rechazo a su gestión por parte de los ciudadanos, que están realizando huelgas y protestas, por lo que estaría buscando "distraer las cosas".

Esta mañana, en medio de esta controversia, el premier Eduardo Arana y algunos de sus ministros llegarán al distrito fronterizo de Santa Rosa, mientras Gustavo Petro, estará al frente, en la ciudad de Leticia, presidiendo la conmemoración del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, y el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional.