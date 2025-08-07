Elecciones 2026: Fuerza Popular responsabiliza a Martín Vizcarra por escasas alianzas electorales

En entrevista con Expreso, el congresista Arturo Alegría culpó al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la escasa conformación de alianzas electorales para las elecciones de 2026, pues propició el aumento de pequeñas agrupaciones políticas durante su gestión.

“El Perú debe recordar que quien desvirtuó lo que significa ser un partido político fue Martín Vizcarra con sus reformas. Tener más de 40 partidos, alianzas de partidos que ni siquiera existen, muchos de ellos con 20, 50 o 100 afiliados y que quieren llegar al poder; ese es el resultado de su gobierno”, dijo.

PARTIDOS DEMOCRÁTICOS

El vocero de la bancada de Fuerza Popular indicó también que, gracias al exjefe de Estado, investigado por corrupción, los ciudadanos peruanos tendrán que elegir al próximo presidente de la República de entre una numerosa lista de postulantes a dicho cargo.

“Los partidos deberán tener presente que las reformas que sucedieron en la época de Vizcarra Cornejo significaron una debacle para las elecciones, porque vamos a tener una plantilla con un montón de partidos que quieren llegar a la Presidencia sin tener una estructura, un ideario, una ideología”, agregó.