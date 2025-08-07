Junta de Fiscales Supremos exhorta a Delia Espinoza a dar trámite a reposición de Patricia Benavides

La Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, resolver el pedido de Patricia Benavides para retornar al Ministerio Público.

La historia de la reincorporación de la fiscal Patricia Benavides parece no tener fin. El último martes cinco de agosto, la Junta de Fiscales Supremos sesionó y acordó por unanimidad solicitar a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, resolver lo más pronto posible el pedido de Patricia Benavides para retornar al Ministerio Público. Un día antes, el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, envió un oficio a Delia Espinoza destacando que en la resolución del 13 de junio se indicó claramente que se dejen sin efecto las medidas disciplinarias de destitución impuestas a Patricia Benavides.

También aseguró que Espinoza devolvió dicha resolución de manera injustificada. El primero de agosto, Delia Espinoza envió un oficio a la JNJ solicitando una aclaración sobre la resolución que ordena la restitución de Benavides como fiscal suprema debido a presuntas “inconsistencias e irregularidades”. La JNJ respondió indicando que la sanción de suspensión de 60 días calendario aplicada a Benavides ya había sido cumplida. La controversia surgió el pasado 13 de junio cuando la JNJ ordenó reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación y no solo como fiscal suprema.

Desde ese momento, los argumentos jurídicos y políticos a favor y en contra de la resolución no faltaron y Delia Espinoza hizo diversos pronunciamientos mostrándose en contra del fallo de la JNJ. En paralelo, se estaba actuando por otros caminos y el 25 de junio pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso la suspensión temporal en el cargo como fiscal suprema titular y fiscal de la nación de Patricia Benavides por el plazo de 24 meses por actos vinculados al caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

NO HAY SANCIÓN CONTRA BENAVIDES

La controversia parecía zanjada, pero la defensa de Patricia Benavides apeló y el 31 de julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente la suspensión contra Benavides. En consecuencia, en este momento no existe ninguna sanción administrativa ni penal vigente en contra de Patricia Benavides, por lo que tiene el camino libre para regresar al Ministerio Público, aunque la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aún no ejecuta su reincorporación.