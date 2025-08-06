Perú Libre presidirá dos Comisiones del Congreso, anuncia Waldemar Cerrón

El congresista y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, anunció que su bancada Perú Libre presidirá dos Comisiones del Congreso para este último Periodo Legislativo 2025-2026.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de izquierda también indicó que su agrupación buscará presidir la Comisión de Educación, la cual presidieron en la Legislatura anterior mediante el congresista Segundo Montalvo.

"A Perú Libre le corresponden dos comisiones y estamos conversando sobre cuáles serán. Creemos que la Comisión de Educación ha conducido de la mejor manera los temas del país", señaló Cerrón Rojas.

SOBRE TENSIONES CON COLOMBIA

Por otra parte, el hermano del prófugo Vladimir Cerrón evitó cuestionar las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la isla Santa Rosa y solo se limitó a decir que "hay que pensar en la Unión Latinoamericana y dejar de lado especulaciones".