TC ordena que Alejandro Toledo reciba atención médica en clínica privada

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó que el expresidente Alejandro Toledo reciba atención médica ambulatoria en la Clínica San Pablo, dejando sin efecto la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate que impedía su traslado.

Toledo, quien padece diversas enfermedades, había solicitado desde hace más de dos años ser atendido en una clínica privada, alegando la complejidad de su estado de salud. En abril de 2024, el TC ya había dispuesto que el INPE emitiera un pronunciamiento formal sobre dicha solicitud, lo que no se cumplió según la defensa del exgobernante.

Pese a esa sentencia, en marzo de 2025 el Juzgado de Ate rechazó el pedido argumentando que Toledo estaba “clínicamente estable” y que recibía atención médica especializada en hospitales de Essalud. Esta medida obligó defensa del exmandatario a interponer un recurso de apelación.

TC PIDE ACATAR FALLO

El TC analizó el caso y concluyó que la resolución del Juzgado de Ate no tomó en cuenta de manera suficiente la condición médica del expresidente. En su nuevo fallo, emitido el 31 de julio, ordenó que se emita de forma inmediata una nueva resolución que autorice el tratamiento ambulatorio de Toledo en la Clínica San Pablo, sin necesidad de internamiento y bajo su propio financiamiento.