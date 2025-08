Guido Bellido a Gustavo Petro: “Perú defenderá su soberanía y no tolerará ninguna provocación”

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un presunto apoderamiento de la Isla Santa Rosa por parte de Perú, ha causado la reacción de diversos sectores políticos del Congreso.

Ante esta situación, el legislador Guido Bellido utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto e hizo un llamado al mandatario del país vecino de no generar problemas donde no hay. Además, enfatizó que los peruanos no dejarán que autoridades del exterior busquen entrometerse en la soberanía nacional.

“Rechazo categórico a declaraciones irresponsables. ¡Basta de provocaciones Gustavo Petro! Trasladar la Batalla de Boyacá a Leticia por supuestas invasiones peruanas es un insulto a nuestra historia. Perú defenderá su soberanía y no tolerará ninguna provocación. No es la primera vez: en ocasiones anteriores, funcionarios de su cancillería agraviaron a nuestro país con declaraciones altisonantes y nada amistosas”, escribió en su cuenta de X.

DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS ARMADAS

Guido Bellido exigió la presencia de militares en el lugar del presunto conflicto y pidió al Gobierno de Dina Boluarte declarar en emergencia el sitio en cuestión. “Exhorto al Comando Conjunto a desplazarse en pleno a la zona en cuestión, que la frontera con Colombia sea declarada en emergencia y pase al control del Ejército”.