José Jerí sobre caso María Acuña: "Hay que escuchar los descargos y no anticipar juicios"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva, José Jerí, se pronunció luego que el dominical Panorama reveló que la congresista María Acuña (APP) asumió la Presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) pese a tener una investigación penal en curso.

El informe señala que la Fiscalía de la Nación formalizó en junio del 2024 una denuncia preparatoria en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa. El reglamento del Parlamento impide que congresistas con investigación penal en curso asuman la jefatura de la SAC.

¿QUÉ DIJO JOSÉ JERÍ?

En declaraciones a la prensa, el también legislador de Somos Perú señaló que conversará con Acuña Peralta para escuchar sus descargos respecto al informe de Panorama. Asimismo, hizo un llamado a la "imparcialidad" y a "no anticipar juicios".

"Hay que analizar con objetividad si esos cuestionamientos tienen razón de ser o no. Por eso voy a hablar con la congresista Acuña en principio para escucharla y que me de una información objetiva [...] hay que escuchar los descargos de las personas y no anticipar juicios", sostuvo.