Revelan que congresista Digna Calle remató propiedades por debajo de su precio original

La congresista de Podemos Perú, Digna Calle, viene siendo cuestionada por una serie de operaciones inmobiliarias en las que vendió inmuebles a precios menores tras adquirirlas, incluyendo operaciones con su empresa familiar Grupo Dafi Asociados.

Según partidas registrales a las que accedió Cuarto Poder, el patrón incluyó un departamento en Surco y estacionamientos que generaron pérdidas acumuladas, realizadas mientras ejercía su cargo entre 2022 y 2024.

Propiedad en Surco

El 3 de diciembre de 2019, Calle compró un dúplex de 400 m² en jirón Cerros de Camacho (Surco) por US$800 mil. Tres años después, el 1 de diciembre de 2022, lo vendió a su propia empresa por US$765 mil (pérdida de US$35 mil).

Posteriormente, Grupo Dafi lo revendió a un tercero el 6 de junio de 2024 por US$667 mil (nueva pérdida de US$100 mil). Paralelamente, estacionamientos y un depósito adquiridos en 2019 por US$17 mil fueron vendidos a su empresa por US$15 mil y luego a terceros por US$13 mil.

Operación en Lince

El 20 de julio de 2015, Calle compró un inmueble en Lince a María Leticia de la Rosa por US$105,163. Ocho años después, el 11 de marzo de 2023, se lo revendió a la misma persona por US$80 mil (pérdida de US$25,163), pese a que la propietaria original lo había adquirido en 2010 por solo US$15 mil. Esta transacción ocurrió mientras Calle ejercía funciones congresales remotamente.

Justificación y defensa

Ante las revelaciones, Calle argumentó que las ventas responden a la caída de precios inmobiliarios por la pandemia. "Las propiedades están por los suelos [...] Preferí vender antes de seguir perdiendo", dijo. Negó algo ilícito y retó a investigaciones. "Me pueden ver debajo del colchón [...] No me van a encontrar nada ilícito", agregó e insistió en que su patrimonio proviene de su trabajo y que las pérdidas fueron decisiones forzadas por el mercado.