Jaime Quito ante posible sanción por protestar durante mensaje presidencial: No me arrepiento

El parlamentario Jaime Quito se pronunció ante una posible sanción que recibiría por haber protestado durante el mensaje de la presidenta Dina Boluarte en el Congreso por Fiestas Patrias. Según precisó, no ha cometido ninguna falta ética y aseguró que lo volvería a hacer.

"No me arrepiento, considero que ha sido un chispazo de dignidad dentro del Congreso. Hay una posibilidad de que sea sancionado porque ellos tienen la mayoría del Congreso y puede ocurrir, a pesar de que en el reglamento está clarísimo que eso no es ninguna falta ética", dijo.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

El último miércoles, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra los legisladores Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, por sus manifestaciones durante el mensaje de la jefa de Estado en el Pleno el pasado 28 de julio.

Al respecto, Quito Sarmiento, de la Bancada Socialista, señaló en entrevista con Exitosa, que no existe ninguna falta ética en su acto, por lo que denunció una supuesta persecución política para silenciar a los parlamentarios que se expresan a través de diferentes maneras.