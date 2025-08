Elecciones 2026: Renovación Popular conversó con Carlos Álvarez para que se sume a su equipo político

En declaraciones al diario El Comercio, la secretaria general de Renovación Popular, Fabiola Morales, reveló que su partido dialogó con el artista y dirigente político Carlos Álvarez, con el objetivo de sumarlo a su equipo para los comicios del 2026.

Precisó que la intención no es formar una alianza con País para Todos, la organización que lidera el imitador, el interés es solo por Álvarez Loayza, de no concretarse en esta etapa la participación del artista, no descartan que podría ser en el futuro.

NINGUNA NEGOCIACIÓN FORMAL

“Hemos conversado con Carlos Álvarez. La intención es sumarlo a él, no hacer una alianza con su partido (…) Si no se llega a un acuerdo ahora, se le tendrá en cuenta para trabajar posteriormente”, manifestó la también exparlamentaria.

Sobre el tema, fuentes cercanas al destacado artista indicaron que, hasta el momento, no existe ninguna negociación formal con Renovación Popular y que tampoco se ha firmado ningún tipo de compromiso político, con información de Canal N.