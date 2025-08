Maricarmen Alva: "Que pertenezcamos a la Corte no significa que estamos obligados a hacer lo que diga"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, cuestionó el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que instó al Estado peruano a detener el trámite del proyecto de ley de amnistía para militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria no agrupada señaló que el hecho de que nuestro país esté dentro del referido organismo internacional no significa que se tengan que acatar todas las resoluciones de la Corte IDH.

"Puede tener su opinión, puede expresarse, pero no es vinculante. El hecho de que pertenezcamos a la Corte no significa que estamos obligados a hacer lo que la Corte diga", indicó Alva Prieto ante los medios.

SOBRE CANCILLERÍA

En ese sentido, la legisladora indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha manifestado ningún respaldo a la decisión de la Corte IDH: "Yo no he escuchado al canciller que esté de acuerdo con esa posición (de la Corte IDH). Nunca. Creo que no es la política de la Cancillería", sostuvo.