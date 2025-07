Ministra de Comercio Exterior defiende viaje de Boluarte a Japón e Indonesia: “Su presencia genera confianza”

Tras conocerse un nuevo pedido que solicitará el Gobierno para que la mandataria Dina Boluarte pueda viajar a Japón e Indonesia, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, salió en defensa de la salida una vez más de la dignataria.

En declaración a los medios de comunicación, la ministra de Comercio Exterior aseguró que la llegada de Boluarte Zegarra a los países mencionados busca promover una confianza en las naciones con el propósito de que se pueda traer inversión al país. “La presidenta liderará una delegación de empresarios peruanos y se reunirá con inversionistas. Su presencia genera confianza y abre puertas”.

Del mismo modo, Desilú León mencionó que los enfrentamientos que se vienen registrando en el Perú no distraerán la labor que tiene la jefa de Estado en el Gobierno. “Las críticas no nos pueden distraer. La presidenta sigue conectada y el país no se detiene con su ausencia”.

VIAJE DE DINA BOLUARTE HACÍA JAPÓN E INDONESIA

El Ejecutivo ya envió un documento al presidente del Congreso donde se buscará solicitar el viaje de Dina Boluarte hacía Japón e Indonesia, el cual será desde el martes 5 hasta el 12 de agosto, tiempo en el que estará en el cargo el premier Eduardo Arana.