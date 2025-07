Patricia Chirinos tras pedido de Boluarte para viajar a Japón e Indonesia: "La madame no tiene vergüenza"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció sobre el nuevo pedido de la presidenta Dina Boluarte para salir del territorio nacional, esta vez con destino a Asia, para visitar Japón e Indonesia.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente esta nueva solicitud de Boluarte Zegarra para viajar al extranjero y exhortó a sus colegas legisladores a denegarle la autorización.

"La madame no aprende, no le importa, no tiene vergüenza. Ahora alista sus maletas para viajar a Japón. ¿A qué va? ¿No le basta con el rechazo del Perú? Mientras el país se hunde en crisis, la señora Boluarte solo piensa en hacer turismo. Esperemos que esta vez sus aliados no le den permiso y, por una vez, piensen en los peruanos. ¡Póngase a trabajar señora!", se lee en el tuit.

SOBRE EL VIAJE

Cabe precisar que la mandataria pretende viajar entre el 5 al 12 de agosto a tierras asiáticas. Su primera parada sería en Japón, donde tiene previsto reunirse en Tokio con el emperador Naruhito. Durante su paso por Indonesia, Boluarte Zegarra tiene programada una reunión con el presidente Prabowo Subianto.