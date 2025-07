Fiestas Patrias 2025: ¿Qué se espera del último mensaje de Dina Boluarte por 28 de julio?

Este lunes 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte dará su último mensaje a la Nación en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. La intervención de la mandataria está programada para las 11:10 a.m. en el Hemiciclo del Congreso de la República, tras la sesión solemne que dará inicio a las 11 a.m. Se trata de un discurso que marcará el cierre de su gestión durante estas festividades patrióticas, en un contexto político y social de amplio cuestionamiento.

La jornada conmemorativa empezará desde tempranas horas con la tradicional Misa Solemne y Te Deum en la Catedral de Lima. La jefa de Estado saldrá de Palacio de Gobierno a las 7:50 a.m. rumbo al templo capitalino, donde participará de la ceremonia religiosa desde las 8:00 a.m. Luego, retornará a la Casa de Pizarro para recibir a la Comisión de Anuncio del Congreso a las 10:30 a.m., en el Salón de Embajadores.

Minutos después, a las 10:50 a.m., la presidenta se trasladará al Palacio Legislativo, aunque aún no se ha confirmado si lo hará a pie o en vehículo oficial. A su llegada a las 10:55 a.m., será recibida con honores, como es tradición en este tipo de actos protocolares. El Gabinete Ministerial, encabezado por el primer ministro Eduardo Arana, también estará presente en el Parlamento desde las 10:40 a.m.

El cierre simbólico de una gestión cuestionada

Cabe recordar que el mensaje a la Nación del año pasado fue uno de los más largos de las últimas décadas, con más de cinco horas de duración. Sin embargo, recibió duras críticas por su falta de propuestas concretas y por centrarse excesivamente en justificar su permanencia en el poder. Este 2025, las expectativas se enfocan en la posibilidad de que Boluarte brinde un discurso más claro y realista sobre la situación actual del país. Las actividades oficiales culminarán a las 5:30 p.m. con el tradicional saludo del Cuerpo Diplomático en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.