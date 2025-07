Fernando Rospigliosi arremete contra la CIDH: “Defensora de terroristas y delincuentes”

El congresista Fernando Rospigliosi expresó duras críticas contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y respaldó la aprobación de una controvertida norma en el Congreso. A través de su cuenta en la red social X, el legislador cuestionó duramente la postura del organismo internacional frente al Proyecto de Ley N.º 7549, el cual busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa. “Muy bien el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al rechazar la insolente injerencia de la CIDH, defensora de terroristas y delincuentes”, publicó Rospigliosi.

Según el parlamentario, el pronunciamiento de la Corte IDH, que exige la suspensión del trámite legislativo y convoca a una audiencia pública sobre el tema, vulnera la soberanía nacional. “Pretenden decirle al Congreso de la República y al Gobierno qué leyes se pueden aprobar y cuáles no, pisoteando la soberanía del país, como si fuéramos una colonia de la mafia caviar internacional”, añadió el también exministro del Interior, en referencia directa a la resolución emitida el 24 de julio.

Pide salir del sistema interamericano

El legislador fue más allá y planteó que el Perú abandone la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Es hora de dejar de pertenecer a esa nefasta CIDH, al igual que Estados Unidos, Canadá y otros países”, escribió, sugiriendo seguir el ejemplo de naciones que no reconocen la autoridad de la Corte IDH. En ese sentido, exhortó al Ejecutivo a no solo promulgar la ley, sino también a aplicarla cuanto antes. “El Ejecutivo debe promulgar la ley de amnistía (…) y ponerla en práctica de inmediato”, manifestó.

Por su parte, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado donde rechaza que la Corte IDH imponga decisiones que, según la cartera, no se derivan de la Convención Americana. Aunque el gobierno anunció que asistirá a la audiencia programada para el 21 de agosto, reafirmó su postura de que “la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (…) afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio Sistema”. El tema continúa generando divisiones dentro del país, mientras se avecina un nuevo capítulo en el debate entre justicia internacional y decisiones soberanas.