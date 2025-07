Ministerio de Justicia rechaza orden de la Corte IDH para detener ley de amnistía para policías y militares

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó este 26 de julio las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que exigen suspender el trámite del Proyecto de Ley N°7549/2023-CR.

Dicha iniciativa concede amnistía a miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa que combatieron el terrorismo entre 1980-2000, según comunicado oficial emitido tras la resolución del tribunal del 24 de julio.

Exigencias y audiencia

La Presidencia de la Corte IDH requirió al Estado peruano a paralizar inmediatamente el proyecto legislativo vinculado a los casos Barrios Altos y La Cantuta, y abstenerse de aplicarlo en caso de ser aprobado.

Además, convocó a una audiencia pública el 21 de agosto con participación del Estado, representantes de víctimas y la CIDH para evaluar medidas provisionales, incluyendo la suspensión de la ley.

Fundamento del rechazo

El Minjusdh argumentó que la Corte IDH actúa contraviniendo el derecho internacional al emitir disposiciones no derivadas de la Convención Americana. Subrayó que vulnera el "principio de subsidiariedad" y carácter complementario del sistema interamericano, pues no puede sustituir a autoridades nacionales en materias no agotadas en sede interna, afectando la soberanía del Perú.

Defensa en audiencia

El ministerio confirmó que participará en la audiencia del 21 de agosto con agentes acreditados, quienes expondrán "argumentos fácticos y jurídicos" para defender la posición del Estado. Reiteró su "irrestricto respeto" a obligaciones internacionales, pero enfatizó el rol primario de Perú en garantizar derechos fundamentales sin intervenciones externas que debiliten el propio sistema.