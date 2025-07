García Belaúnde respalda candidatura de Cueto a la Mesa Directiva: "No tiene conducta cuestionada"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció en la víspera de las elecciones para elegir a los nuevos miembros de la Mesa Directiva del Congreso, que se llevarán a cabo este sábado 26 de julio.

En entrevista para Exitosa Noticias, el exparlamentario expresó su respaldo a la lista encabezada por José Cueto (Honor y Democracia). Aseguró que al no contar con cuestionamientos podría contribuir a mejorar la imagen del Legislativo en caso sea elegido presidente de la Mesa Directiva.

"Cueto no tiene cuestionamientos, podremos o no coincidir con él en muchas cosas, pero es un hombre que no tiene conducta cuestionada en absoluto, así es que Cueto podría levantarle el prestigio un poco al Parlamento, un prestigio que está en 2%", dijo.

SOBRE ILICH LÓPEZ

Por otra parte, García Belaúnde cuestionó la presencia del congresista Ilich López (Acción Popular), como candidato a la tercera vicepresidencia en la lista encabezada por José Jerí: "En mi opinión, no debería (estar)", sostuvo.