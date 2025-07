Pedro Castillo previo a 28 de julio: “El Perú necesita el mensaje a la Nación de su presidente secuestrado”

En medio del juicio oral contra Pedro Castillo y otros exfuncionarios por el delito de rebelión, el exmandatario tuvo un cruce de palabras con la magistrada Norma Carbajal, a quien, le recalcó una vez más que él es la máxima autoridad del Perú.

Durante su intervención, Castillo Terrones manifestó que los ciudadanos están esperando un pronunciamiento de su parte en estas Fiestas Patrias 2025, ya que, continúan considerándolo como el jefe de Estado del país.

"Este 28 de julio el Perú necesita un mensaje de su presidente secuestrado que nunca se arrodilló a las élites del poder. Un mensaje con color, olor y sabor a pueblo. Rechazo este juicio”, comentó el exmandatario del Perú.

RECLUIDO EN EL PENAL DE BARBADILLO

A más de dos años de haberse recluido a Pedro Castillo en el Penal de Barbadillo, el expresidente continúa rechazando todas las imputaciones que tiene la Fiscalía en su contra. “El Ministerio Público no ha podido probar lo que se me imputa: el delito de rebelión. No hay alzamiento armado, lo ha dicho la misma PNP".