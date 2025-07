Dina Boluarte sobre elecciones 2026: “No permitamos que en esta campaña sea protagonista el odio”

Durante la presentación de la ruta turística conocida como ‘Caminos del Papa León XIV’ en la región de Lambayeque, la mandataria Dina Boluarte no pudo dejar pasar la oportunidad para pronunciarse sobre las elecciones generales del próximo año.

En declaraciones a los medios de comunicación, la dignataria hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen llevar por los discursos rencorosos que comparten algunos sectores políticos del país. Además, pidió a los candidatos que hagan promesas que puedan cumplirse y no jueguen con la ilusión de los peruanos.

“Estamos entrando a una época de elecciones que debemos vivir como una fiesta democrática y en esa madurez política con propuestas, altura y respeto entre hermanos peruanos. No permitamos que en esta campaña sea protagonista el odio. No suma y por el contrario nos divide. Que sean las ideas y las propuestas las que compitan, que no se imponga la ofensa sobre la esperanza”, manifestó la jefa de Estado.

PREFERIDOS DE LOS CIUDADANOS

De acuerdo a dos encuestas difundidas el último fin de semana, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Keiko Fujimori y César Acuña, son los candidatos que lideran la intención de voto para las elecciones generales del próximo año, la cual está convocada para el 11 de abril de 2026.