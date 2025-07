Alejandro Cavero sobre lista de Carlos Zeballos a la Mesa Directiva: "No tiene mucha posibilidad"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció luego que el parlamentario Carlos Zeballos, anunció que junto a un grupo de colegas de izquierda vienen evaluando la posibilidad de presentar una tercera lista para las elecciones de la nueva Mesa Directiva.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario y actual tercer vicepresidente del Congreso señaló que desconoce las propuestas de esta posible tercera lista y los congresistas que la integran, sin embargo, consideró que sus posibilidades de ganar en los comicios del próximo 26 de julio son escasas.

"No tengo conocimiento de que esta tercera lista se vaya o no a materializar, habría que escuchar cuál es su propuesta, qué personas lleva y qué grupos representa. Me parece que no tiene mucha posibilidad pero siempre hay que evaluar todas las opciones y todas las alternativas", dijo.

LA POSTURA DE AVANZA PAÍS

Por otra parte, Cavero Alva señaló que, de momento, Avanza País aún no ha definido su apoyo a ninguna de las listas voceadas y precisó que en el transcurso de hoy estarán decidiendo su postura al respecto y no descartó contar con algún representante de su bancada en alguna de las planchas.