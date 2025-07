Betssy Chávez exige intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos en penal de mujeres

Betssy Chávez, ex jefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, volvió a participar en una audiencia judicial este martes 22 de julio, tras una serie de ausencias justificadas. Desde el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Chávez denunció públicamente que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) busca sancionarla con 45 días de aislamiento en una celda de castigo como represalia por sus denuncias internas. “Jamás he recibido una sola sanción por problemas de conducta, pero se me han aperturado 6 procedimientos administrativos por no asistir a diligencias judiciales”, sostuvo ante la jueza Norma Carbajal.

Durante su intervención, la exministra aseguró ser víctima de hostigamiento por parte de la directora del penal, Nelly Aquino, a quien responsabilizó directamente por la supuesta medida disciplinaria en su contra. Además, Chávez solicitó acceso al documento que acredita su dispensa legal para ausentarse de anteriores sesiones judiciales, ya que contaba con representación legal. La jueza Carbajal accedió a su pedido y dispuso entregarle las copias correspondientes.

Pide intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos

Chávez también afirmó que no ha recibido atención médica en el penal, pese a su estado de salud, y demandó la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos en el centro penitenciario. “El día de hoy no he sido revisada por ningún médico, pido a la Fiscalía de Derechos Humanos apersonarse”, declaró. La exfuncionaria permanece en huelga de hambre como forma de protesta por lo que considera un trato inhumano dentro de la prisión.

Por su parte, su abogado Raúl Noblecilla advirtió que Chávez ha sido amenazada por reclusas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en varias cárceles del país. Noblecilla alertó que su defendida fue ubicada en cercanías de internas de alta peligrosidad, lo que compromete su seguridad. “¿Qué hacen personas rankeadas como el Tren de Aragua, prácticamente en vecindad?”, cuestionó el letrado, quien también señaló que Chávez ha denunciado con nombre y apellido a algunas de sus agresoras.