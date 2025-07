Juan José Santiváñez todavía tiene cierto influencia en el Ministerio del Interior, según el propio ministro

El titular del Mininter reconoció encuentros por “casos puntuales” con el exministro censurado, pero aseguró que no se deja imponer decisiones.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, negó categóricamente cualquier tipo de subordinación a Juan José Santiváñez, exministro censurado del sector, pero admitió que ha sostenido encuentros con él por motivos específicos. Las declaraciones surgen luego de que el exjefe de la DIVIAC, Harvey Colchado, afirmara que Santiváñez continúa ejerciendo poder sobre las políticas de seguridad desde su nuevo cargo en el Despacho Presidencial. “No me dejo manejar. [...] Yo soy el primero que saldría de la cartera, porque no me gustan las imposiciones”, sostuvo Malaver en una entrevista con RPP.

El titular del Mininter también negó haber sido el "ahijado político" de Santiváñez, como sugieren algunos sectores, y explicó que sus visitas previas a su nombramiento ministerial no implicaron una reunión directa con el exministro. “Hay una leyenda urbana en el sentido de que yo habría sido el ahijado de Santiváñez [...], y en ningún momento ese día me encontré con el señor Santiváñez”, declaró en referencia a su paso por Palacio de Gobierno en las 48 horas antes de asumir el cargo.

Coordinaciones en la sombra

Pese a sus desmentidos, Malaver reconoció que Santiváñez participa en sesiones del Consejo de Ministros y que han sostenido coordinaciones limitadas. “De repente, [participó en reuniones o coordinaciones] directamente, en algunos casos, de repente puntuales”, señaló, añadiendo que el exministro coordina con varias entidades “en situaciones puntuales” desde su nueva posición en la Oficina General de Monitoreo Gubernamental. Esta cercanía institucional fue uno de los puntos destacados por Colchado, quien alertó que Santiváñez “sigue dirigiendo, en realidad, la política contra la criminalidad”.

Colchado fue más allá al advertir que Malaver podría ser removido si discrepa con el abogado y exministro, conocido por haber defendido a investigados por crimen organizado. “[Malaver] hace lo que puede, pero si él no obedece la consigna que le da este exministro, seguramente lo van a relevar del cargo”, advirtió el coronel en retiro. Ante ello, Malaver respondió con una frase breve pero enfática: “Simple y llanamente, él sabe quién soy”.