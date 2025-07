JNJ rechaza suspender a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió no aplicar una suspensión preventiva contra Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación. La medida fue solicitada tras iniciarse una investigación preliminar por no acatar la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público.

Según la resolución, los elementos de juicio presentados por el abogado Luis Miguel Caya no son suficientes. El documento precisa que la información disponible aún es preliminar y que no se ha iniciado un procedimiento disciplinario formal. Por ello, no corresponde una suspensión preventiva en esta etapa.

La investigación contra Espinoza incluye presunto abuso de poder, usurpación de funciones, rehusamiento de actos funcionales y uso indebido de la fuerza.

DECISIÓN UNÁNIME

La decisión fue tomada por unanimidad por los miembros titulares de la JNJ, sin la participación del magistrado Francisco Távara, por tener abstención con relación a la doctora Delia Espinoza.