Harvey Colchado asegura que Juan José Santiváñez sigue en el Gobierno: “Es el premier de facto”

A pesar desde que hace más de tres meses atrás decidió dejar el Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, continuaría trabajando en el Gobierno de Dina Boluarte y tendría una gran influencia en el entorno de la mandataria.

En medio de esta situación, el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado aseguró que el extitular del Mininter continúa rodando de cerca el Poder Ejecutivo y dejó en claro que el sería la persona que estaría trabajando en la sombra de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Él es el premier de facto. Él mismo lo ha dicho: ‘para llegar, todo vale’. Haber sido abogado defensor de distintos criminales lo define. Si deja el cargo y en las investigaciones lo hallan culpable, es candidato a convertirse en colaborador eficaz. El Gobierno lo sabe, por eso lo mantienen ahí. Para mí, es un amarre", mencionó en La República.

PODRÍA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE 2026

Cada vez quedan menos meses para las elecciones de 2026, por lo que, Harvey Colchado anunció que no descarta participar en los comicios electorales del próximo año, sin embargo, en estos momentos tiene la prioridad de ser repuesto en la Policía Nacional del Perú (PNP).

"En la actualidad no lo he pensado (postular); estoy en una etapa de mi proceso judicial para volver a entrar a la Policía. Lo que sí estoy haciendo es hablar con aquellos partidos que me convocan para dar mi punto de vista en temas de seguridad", manifestó.