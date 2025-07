Hasta S/50 mil al mes en cupos: Martín Ojeda asegura que extorsiones "han empeorado"

La inseguridad golpea con fuerza al sector transporte en Lima. En medio de una escalada de extorsiones y atentados mortales, los empresarios advierten que el Estado no reacciona con firmeza ante el avance de las mafias.

“PAGAMOS HASTA CINCO CUPOS”: EMPRESAS AL LÍMITE

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, alertó este domingo que las extorsiones contra empresas de transporte público en Lima han empeorado gravemente. En entrevista con RPP, afirmó que algunas compañías, como El Rápido, han sufrido seis atentados y registrado dos muertes. “Están pagando entre cuatro a cinco cupos”, indicó. Además, reveló que habría una nueva banda criminal operando de forma independiente a las ya conocidas.

Ojeda cuestionó duramente la falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público para enfrentar este flagelo. "Conocen bien el tema y aun así no actúan", afirmó con indignación. En su denuncia, aseguró que el transporte público gasta entre 40 a 50 mil soles mensuales en pagos a mafias extorsionadoras.

POSIBLE PARO TRAS FIESTAS PATRIAS

Aunque descartó sumarse al paro convocado por otros sectores, Ojeda advirtió que podría venir una paralización masiva después de Fiestas Patrias semejante a la realizada el pasado 20 de abril. "No lo hacemos por razones políticas, lo hacemos por voluntad propia", enfatizó.

Sobre la medida anunciada por otros gremios, Ojeda señaló que no será acatada por el transporte interprovincial, al considerar que responde a intereses radicales. “Estas fechas son claves para la actividad económica del sector”, explicó. No obstante, dejó claro que si el Gobierno no actúa pronto, el sector evaluará un nuevo paro nacional.