Pedro Castillo durante juicio oral: “Soy un presidente secuestrado que buscan callarlo”

En medio de una nueva audiencia de juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión e intento de golpe de Estado en 2022, el exjefe de Estado tuvo un intercambio de palabras con los magistrados.

Durante su participación, Castillo Terrones aseguró que muchas veces buscan silenciarlo, sin embargo, no podrán concretarlo, debido a que toda la población tiene conocimiento que se encuentra encarcelado de manera ilícita. “¿Me quiere cortar el micro, doctora? Usted puede cortarme el micro, pero jamás podrá callar mi voz (…) Soy un presidente de la República secuestrado en este juicio", sostuvo.

NO HAY PRUEBAS QUE HA COMETIDO UN DELITO

A más de dos años de estar encarcelado en el penal de Barbadillo, Pedro Castillo, llamó la atención a las autoridades del Ministerio Público por no encontrar ninguna prueba que lo involucren en los delitos que le imputa.

"El 4 de marzo hice de conocimiento que rechazaba este juicio. Han transcurrido casi 50 sesiones y el tiempo me ha dado la razón. Así como el delito de rebelión no ha encajado en el marco del artículo 346. Mis coimputados no tienen nada que ver acá", comentó.