Conoce quienes son los ciudadanos impedidos de participar en las Elecciones Generales 2026

Mientras se perfilan posibles candidatos y alianzas rumbo a las elecciones generales de 2026, la legislación electoral establece con claridad quiénes no pueden participar en la contienda. Según lo señalado en la Constitución y la ley vigente, quienes tienen una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso, aunque esta no sea firme, no pueden postular a ningún cargo de elección popular. Esta disposición abarca cualquier tipo de delito doloso, sin importar su gravedad o contexto, lo que ya limita a varios políticos con antecedentes judiciales.

Inhabilitaciones, afiliación y condenas: obstáculos clave

Además de las condenas judiciales, las inhabilitaciones dictadas por el Congreso también son un freno para quienes aspiren a un cargo público. Es el caso del expresidente Martín Vizcarra, quien fue sancionado con una inhabilitación política de diez años, impidiéndole participar en cualquier elección durante ese periodo. A esto se suma su desafiliación del sistema de partidos por parte del Jurado Nacional de Elecciones, lo que prácticamente lo margina del proceso electoral. Pese a ello, Vizcarra continúa con actividades políticas y giras por el país.

Otro nombre que ha generado atención es el de Pedro Castillo. Aunque aún no tiene una sentencia firme, su partido se encuentra en proceso de inscripción, lo que impide su participación directa en las elecciones. Aun así, la legislación permite una vía alterna: postular como invitado de otro partido, siempre que su agrupación no participe en el mismo proceso. Desde el penal de Barbadillo, Castillo mantiene una agenda política activa y ha recibido visitas de dirigentes que respaldan su llamado a la unidad de la izquierda.

Finalmente, figuras como Antauro Humala también enfrentan trabas legales. Si bien recuperó su libertad tras cumplir condena por el ‘Andahuaylazo’, aún no ha pagado la totalidad de la reparación civil impuesta, lo que podría constituir un impedimento adicional. En un escenario marcado por la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y una creciente fragmentación política, varios de estos personajes buscan mantener su visibilidad pública y asegurar la supervivencia de sus movimientos, aunque sus posibilidades reales de postular estén limitadas.