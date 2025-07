Gladys Echaíz en contra de que Waldemar Cerrón vuelva a postular a la Mesa Directiva: "Es un mal mensaje político"

La congresista de Honor y Democracia, Gladys Echaíz, se pronunció sobre los rumores que señalan al congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) como postulante a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva en la lista que estaría encabezada por José Jerí (Somos Perú).

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria expresó su rechazo a la eventual postulación del legislador de izquierda, quien integra la actual Mesa Directiva en el cargo de segundo vicepresidente.

"En mi caso, esa lista (de José Jerí) no me gusta. Me parece que es un mal mensaje político que se repita a una figura como Waldemar Cerrón. Eso demuestra que si Perú Libre llegara a la presidencia de la República, no soltaría el poder. Ya estamos viendo que dicen: ‘ya llegué, no salgo", dijo.

SOBRE JOSÉ CUETO

Por otra parte, Echaíz señaló que Honor y Democracia le ha brindado su apoyo al congresista José Cueto, quien fue invitado por Renovación Popular para integrar una lista multipartidaria con miras a los comicios de este 26 de julio.

"El doctor Cueto nos dijo que fue invitado por Renovación Popular para integrar una lista, que ya había conversado con voceros de otras bancadas en busca de apoyo, y que lo había recibido. Nosotros le dijimos que, si estaba de acuerdo, siguiera adelante", sostuvo.