Patricia Chirinos a Harvey Colchado: "Tú y tus mentiras aburren, ya nadie te cree"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras las recientes declaraciones del coronel en retiro, Harvey Colchado, quien aseguró que al parlamentaria acudió a él para ver la posibilidad de acogerse a la figura de colaboración eficaz o de testigo protegido tras la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

A través de su cuenta en la plataforma X, la legisladora arremetió contra el exjefe de la Diviac y lo calificó de "mentiroso", asimismo, aseguró que fue el mismo Colchado quien acudió a ella para ofrecerle dichas alternativas legales.

"¡Colchado, tú y tus mentiras aburren, ya nadie te cree! Deja de mentir con tus trucos baratos y cuenta la verdad: fuiste tú el que me buscó, me centraste, estabas desesperado, querías reunirte conmigo para ofrecerme dinero y favores a cambio de que me declare colaborador eficaz.", se lee en el tuit.

LUIS ARAGÓN

En declaraciones a El Diario de Curwen, Colchado señaló que Chirinos Venegas también intercedió por su colega Luis Aragón (Acción Popular), con quien ha sido vinculado sentimentalmente. Cabe precisar que ambos congresistas y otros 12 de sus colegas figuran como investigados por presunta organización criminal en el caso "La Fiscal y su Cúpula de Poder".