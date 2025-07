Rafael López Aliaga a Eduardo Arana: “Olvidémonos de los temas políticos y prioricemos al pueblo”

En medio de la presentación del primer lote del tren Lima-Chosica, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió un mensaje al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, para que puedan dejar sus discrepancias de lado y trabajar en beneficio de los ciudadanos.

Del mismo modo, el burgomaestre también hizo un llamado a Raúl Pérez-Reyes para colaborar entre las instituciones del Perú para solucionar las necesidades que tienen las personas en la capital, especialmente en el sector transporte.

“Quiero llamar a la reflexión al primer ministro, al ministro de Economía, con los cuales tengo una excelente relación y con quienes he hablado hoy. Olvidémonos de los temas políticos, aquí hay que priorizar el bien del pueblo, hay que hacer justicia con Lima Este y con el Callao”, manifestó López Aliaga desde el Parque de La Muralla.

QUIERE VER AL PUEBLO FELIZ

Durante los últimos días, surgió unos intercambios de palabras entre el MTC y la Municipalidad de Lima, por lo que, Rafael López Aliaga, reveló que tiene como consiga trabajar en beneficio de la población con el propósito de ver feliz a los ciudadanos.

“No solo tengo la oferta de California, varios estados vienen haciendo cambios tecnológicos en Estados Unidos, por lo tanto, hay más trenes. Hay que pensar en más trenes, no solo para Lima y Callao. Es un año de trabajo intenso (…) Ese tren todos los querían, pero por pagar flete critican y mienten. Mi pago no es dinero, mi pago es la alegría de la gente y me llena el alma”, enfatizó el burgomaestre de la capital.