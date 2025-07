Perú Libre busca integrar nuevamente Mesa Directiva del Congreso: elecciones son el 26 de julio

En entrevista con RPP, Américo Gonza, representante de Perú Libre, dijo que a su bancada le "gustaría" seguir en la Mesa Directiva del Congreso de la República. La elección para elegir al presidente y a los tres vicepresidentes del Legislativo será el próximo 26 de julio.

Cuestionó que el "bloque de derecha" haya vetado a Perú Libre para impedirle ocupar la Presidencia del Congreso. Gonza Castillo consideró que “sería muy bueno” que su bancada liderara dicha institución, pues la pondrían "al servicio de los ciudadanos".

DINÁMICA PARLAMENTARIA

Respecto a una presunta cercanía de su bancada, Perú Libre, con la de Fuerza Popular, a la que antes criticaban permanentemente, el representante de la región Cajamarca, justificó los acercamientos señalando que son parte de la dinámica parlamentaria:

"La realidad impone ciertas condiciones. Si Perú Libre llega al Congreso y no conversa con nadie, no sacaríamos las leyes que hemos impulsado, como la creación de universidades, nombramiento de personal en salud, mejora de sueldos para los docentes, etc.".