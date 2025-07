Keiko Fujimori recuerda su paso por prisión: “Me llevaron a los sótanos del Poder Judicial”

Tras conocerse el pedido de 35 años de cárcel por parte de la Fiscalía contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones por el caso 'Cócteles', la lideresa de Fuerza Popular apareció en su podcast donde contó los momentos complicados que vivió cuando estuvo privada de su libertad.

En declaraciones, la hija de Alberto Fujimori dio detalles de lo que sintió cuando escuchó que iba a ser encarcelada luego de haberse dictado prisión preventiva. De acuerdo a Fujimori Higuchi, los agentes de la PNP la condujeron a un calabozo de una entidad de justicia.

“Me llevaron a la carceleta, a los sótanos del Poder Judicial. Me llevaron a la celda donde había camas de cemento y una persona más. No había comido nada, no dormí, pero el agotamiento hizo que pudiera pestañear un par de horas”, mencionó.

AGRADECIMIENTO A MARK VITO

Durante su podcast, Keiko Fujimori agradeció la huelga de hambre que realizó su exesposo y padre de sus hijos, Mark Vito Villanella. “Quisiera recordar que yo salí en libertad primero luego de una huelga de hambre de Mark Vito, al cual agradezco”.