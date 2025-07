Jorge Montoya sobre aumento del salario de Dina Boluarte: “No puede ganar menos que otros funcionarios”

Tras el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre un aumento del sueldo presidencial, el parlamentario de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se mostró a favor de la decisión que beneficiará a Dina Boluarte.

En declaraciones, el legislador cuestionó el salario que percibía la jefa de Estado y enfatizó que, al ser la máxima autoridad del Perú, tiene que ganar la mensualidad más elevada del territorio nacional que percibe un funcionario público.

"Con el incremento de sueldo, si estoy de acuerdo, en el momento de aplicarlo de repente no es el más adecuado (…) No es secreto, los sueldos tienen que estar de acuerdo a su estructura jerárquica. El aumento de sueldo es una decisión política (…) no puede ser que el presidente gane menos que todos sus funcionarios", expresó.

DEFIENDE TARJETA DE ALIMENTOS DE DINA BOLUARTE

Al conocerse que Dina Boluarte recibe alrededor de S/5 mil por concepto de tarjeta de alimentos, lo cuál generó una serie de cuestionamientos, sin embargo, el congresista Jorge Montoya salió en defensa de la mandataria tras este nuevo destape periodístico.