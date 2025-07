Pedro Castillo sobre prófugos: “Dicen ser la izquierda popular, pero son la izquierda de Fuerza Popular”

Durante su audiencia que se le sigue por el delito de rebelión, el expresidente Pedro Castillo decidió enviarle un mensaje a las personas que se corren de la justicia peruana y les envió un mensaje, el cual habría sido una indirecta para el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En declaraciones, el exmandatario que fue vacado el 7 de diciembre por el intento de golpe de Estado que quiso perpetuar, mencionó que hay políticos que utilizan al pueblo con engaños para alcanzar un cargo, sin embargo, formaría parte de agrupaciones que dominan al Perú.

"Por llevar la voz de la gente de abajo he chocado con grandes intereses y a eso se suman algunos cadáveres políticos prófugos que dicen ser la izquierda popular, pero son la izquierda de Fuerza Popular", comentó el exjefe de Estado en el penal de Barbadillo.

INJUSTAMENTE ENCARCELADO

Pedro Castillo no dejó pasar la oportunidad para reiterar una vez más en la audiencia que está apresado de manera ilícita. "Una vez más está demostrado que la Fiscalía no ha podido demostrar el delito de rebelión. Siendo así, han pasado una etapa de investigación que me tiene injustamente preso".