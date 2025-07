Choferes con brevete A-I podrían ofrecer servicio de taxi si se aprueba proyecto de ley

Un polémico proyecto de ley podría cambiar las reglas del servicio de taxi en el país. La iniciativa, presentada por el congresista Edgar Tello de Perú Libre, plantea que conductores con licencia de categoría A-I puedan ofrecer este servicio, generando preocupación entre especialistas en transporte y seguridad vial. Actualmente, la normativa exige contar con licencia profesional A-IIa para esta actividad.

POSIBLES RIESGOS PARA LA SEGURIDAD VIAL

El Proyecto de Ley Nº 11850/2024-CR, según informó El Comercio, propone flexibilizar los requisitos para que más conductores puedan acceder al servicio de taxi con el objetivo de generar oportunidades laborales y formalizar a quienes trabajan bajo aplicativos. Sin embargo, expertos como Franklin Barreto, exjefe de la División de Tránsito de la PNP, advierten que una licencia A-I no garantiza la formación necesaria para transportar pasajeros de forma segura.

Barreto subraya que una persona con brevete particular no cuenta con la preparación en atención al usuario ni con la experiencia que se requiere en el servicio de transporte público, lo que representa un riesgo para la vida y seguridad de los pasajeros. Asimismo, cuestiona la propuesta de basar la habilitación únicamente en la ausencia de infracciones graves, considerando que “no tener papeletas no significa manejar bien”.

TEMOR A MAYOR INFORMALIDAD

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, alertó que este proyecto podría desplazar a la ATU al devolver a las municipalidades el control de autorizaciones en Lima y Callao, debilitando la fiscalización y aumentando la sobreoferta de taxis, con el consecuente impacto en la congestión vehicular.

Por su parte, Luis Quispe Candia, de Luz Ámbar, remarcó que la licencia A-IIa exige formación en mecánica, atención al usuario y derechos del consumidor, aspectos que no contempla una licencia A-I. Para Quispe, el proyecto revela la ausencia de un sistema de transporte eficiente y estructurado, lo que termina empujando a soluciones parciales como el auto colectivo informal y la flexibilización de normas para taxis, sin resolver los problemas de fondo que enfrenta el transporte urbano en el país. (Con información de El Comercio)