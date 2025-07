Congreso: presentarán proyecto de ley para que colaboradores eficaces tengan seguridad permanente

El legislador de Podemos Perú, Juan Burgos Oliveros, responsabilizó a la Fiscalía por la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán, y anunció que presentará un proyecto de ley para que los colaboradores eficaces tengan seguridad permanente.

“Hay una irresponsabilidad del Ministerio Público. Hace muchos años este señor (Castro) estaba postulando como colaborador eficaz y no se le han dado las facilidades, por eso creemos que (Domingo Pérez y Rafael Vela) son los responsables de la muerte de este testigo que debió aportar muchas luces sobre el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán”, afirmó.

CASOS EMBLEMÁTICOS

En entrevista con Expreso, el también presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que, si no se actúa rápido, los casos más emblemáticos de presunta corrupción, Los Dinámicos del Centro, Qali Warma, presunta red de prostitución dentro del Congreso, se quedarán sin testigos.

“La muerte de Andrea Vidal, la muerte de Nilo Burga y la muerte de José Miguel Castro están envueltas en el oscurantismo, el que conoce algo de un tema en particular lo matan (…) el caso de ‘Los Dinámicos del Centro’, no tiene testigos, no van a las citaciones que les hace la Fiscalía y el Poder Judicial, tienen miedo de declarar en contra de la presidenta Dina Boluarte”, agregó.