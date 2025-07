Carlos Anderson: Para la presidenta Dina Boluarte el dinero es lo más importante

En entrevista con RPP, el legislador Carlos Anderson Ramírez cuestionó fuertemente el aumento de sueldo de la mandataria Dina Boluarte, que pasará de recibir 15 600 soles a 35 568 soles. Dijo también que la única preocupación de la mandataría es el dinero.

"Es una señora a la que la plata la mueve. La plata es lo único que le importa. Y tiene, desafortunadamente, para vergüenza de ellos mismos, un gabinete servil (….) Ese es su salario de salida y ese va a ser su salario vitalicio. Ella va a vivir de eso ", dijo el congresista no agrupado.

CARGO EN EL RENIEC

Asimismo, señaló que lo único que mueve a la jefa de Estado es el dinero no el servicio a al país, lo demostró en varias oportunidades, recordando que tras ser elegida como vicepresidente, inicialmente no quiso dejar su puesto de trabajo en la Reniec.

"No nos olvidemos que la señora era funcionaria —perdóname la expresión— de medio pelo en la Reniec. Nunca fue jefa de nada importante. Y cuando la eligen, cuando se entera que el vicepresidente no tiene un sueldo como tal, dice: 'Ah, no, yo, por si acaso, no he salido de la Reniec. Cuídeme mi puestecito'. Para ella el dinero es lo más importante", agregó.