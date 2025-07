García Belaúnde sobre Vizcarra: "Estaría viviendo de los 2 millones que cobró de coimas"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que un informe de Willax reveló presuntas inconsistencias en el arraigo laboral del expresidente Martín Vizcarra, quien hace poco se salvó de cumplir 6 meses de prisión preventiva.

En entrevista para el citado medio, el exmandatario cuestionó al exjefe de Estado por dichas inconsistencias y señaló que estaría viviendo "de las coimas" que habría cobrado en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

"Lo que a mí me llama la atención es que la mentira ante la justicia o autoridad no se castigue (…) Es una empresa de fachada que han creado para darle un marco de legalidad a un trabajo que el señor Vizcarra no hace ni tampoco necesita", señaló "Vitocho", quien además añadió que Vizcarra "De los 2 millones que cobró de coimas, de eso estaría viviendo".

¿NUEVO PROCESO?

En ese sentido, García Belaúnde señaló que se debería revisar la decisión judicial, e incluso, abrir un nuevo proceso contra Vizcarra Cornejo por, presuntamente, presentar documentos falsos para sustentar su arraigo laboral.

"Yo creo que podría haber perfectamente una revisión o reconsideración. Además, se podría iniciar un proceso por falsedad, ya que le mintió a la autoridad. No puedes mentirle a la autoridad. Es una falta gravísima que debe ser sancionada", sostuvo.