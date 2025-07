Martín Vizcarra descarta juntarse con Fuerza Popular: “No nos aliaríamos con el fujimorismo”

A pocos meses de que se realice las elecciones generales del 2026, los grupos políticos ya comienzan a juntarse con otras militancias para hacer una alianza, sin embargo, Martín Vizcarra, candidato de Perú Primero descartó de plano tener una coalición con el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular.

Del mismo modo, el expresidente dejó abierta la posibilidad de que el grupo liderado por Fujimori Higuchi es la responsable de habérsele negado su participación en algunos puestos para ejercer un cargo público en el país.

"Todavía no tenemos definida ninguna coalición. Pero hay varios partidos que nos siguen. Obviamente, no nos aliaríamos con el fujimorismo. ¿Por qué creen que el Congreso, con el fujimorismo a la cabeza, me ha inhabilitado tantas veces?”, mencionó.

¿QUIÉN PODRÍA REEMPLAZARLO EN PERÚ PRIMERO?

Aunque no se conoce con exactitud si el expresidente estará presente en las elecciones generales del 2026, Martín Vizcarra reveló el nombre de las personas que podría reemplazarlo en Perú Primero. “Mi hermano es uno, tiene las condiciones, pero hay más también que podrían ir. Por lo menos ocho o diez personas”.