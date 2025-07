Héctor Ventura niega que José Cueto sea el "candidato escondido" de Fuerza Popular y APP para la Mesa Directiva

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, se pronunció sobre las recientes declaraciones del parlamentario Héctor Acuña (Honor y Democracia), quien afirmó que su colega de bancada, José Cueto, es el "candidato escondido" del fujimorismo y Alianza Para el Progreso (APP) para presidir la nueva Mesa Directiva.

En entrevista para Canal N, el también integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales expresó su extrañeza por las expresiones de Acuña y señaló que la bancada naranja aún no ha conversado sobre su posible participación en las elecciones de la nueva Mesa.

"Se equivoca nuevamente (Héctor Acuña). Nosotros en Fuerza Popular no hemos tratado todavía el tema de la próxima Mesa Directiva. Yo no sé de donde ha tenido esa versión. Nosotros no hemos tenido conversaciones con el señor Cueto", dijo.

SOBRE APP

Asimismo, Ventura Angel habló sobre la decisión de la bancada de Alianza Para el Progreso de no participar de los comicios que se llevarán a cabo el próximo sábado 26 de julio.

"Creo que se están volviendo un poco comodines. Anteriormente, ellos han querido ser los primeros, inclusive, desde Fuerza Popular hemos dado la posta para que ellos asuman la presidencia, ¿Por qué no lo hacen ahora tambié?", cuestionó.