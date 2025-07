Congreso analiza que Banco de la Nación compre oro de minería artesanal

La Comisión de Economía del Congreso, presidida por el parlamentario Ilich López, discute un proyecto de ley que permitiría al Banco de la Nación adquirir, comercializar y exportar oro proveniente de la minería artesanal formalizada. La propuesta, impulsada por el congresista Jorge Montoya, busca modificar la Ley 16000, que regula las funciones del banco estatal, para incorporar estas nuevas operaciones. Según sus promotores, el objetivo es promover la formalización de los mineros artesanales, garantizar la trazabilidad del oro y fortalecer la economía nacional. Sin embargo, la iniciativa ha generado inquietudes entre expertos y entidades públicas debido a los riesgos asociados.

El predictamen 8491 plantea que el Banco de la Nación se convierta en un actor clave en el mercado del oro, pero enfrenta críticas por posibles implicancias negativas. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas han expresado preocupaciones sobre la capacidad operativa del banco para asumir estas funciones, dado que no cuenta con infraestructura ni personal especializado. Además, expertos como Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, advierten que la medida podría facilitar el ingreso de oro de origen ilegal al mercado formal, aumentando el riesgo de lavado de activos.

Preocupaciones y necesidad de mayor análisis

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha señalado que el proyecto no es inviable, pero requiere un sustento técnico sólido para garantizar su viabilidad y evitar consecuencias no deseadas. Durante una sesión extraordinaria el 30 de junio, el debate fue suspendido y enviado a un cuarto intermedio, reflejando la necesidad de un análisis más profundo. La Asociación de Exportadores (ADEX) también se ha pronunciado en contra, argumentando que el Banco de la Nación no está preparado para asumir roles comerciales en el sector minero, lo que podría comprometer su estabilidad financiera.

La discusión se enmarca en un contexto donde la minería artesanal en Perú enfrenta desafíos de informalidad y actividades ilícitas que generan millones de dólares anuales, según el Instituto de Ingenieros de Minas. Aunque el proyecto busca canalizar el oro de mineros formalizados para incrementar los ingresos fiscales, la falta de un marco regulatorio claro genera temores sobre su implementación. La propuesta deberá ser debatida en el Pleno del Congreso, donde se espera un escrutinio detallado antes de cualquier decisión final.