Ministro Montero señala que no habrá nuevas ampliaciones del Reinfo pues la ley no lo permite

En entrevista con Canal N, el ministro Jorge Montero ratificó que no habrá nuevas extensiones del Reinfo a partir de diciembre de este año. Precisó que la decisión se da en cumplimiento de la Ley 32213, la cual establece que se puede prorrogar por única vez.

Señaló que la última ampliación solo aplica a registros vigentes y suspendidos por menos de un año y criticó a los mineros que aún no se formalizan. "No podemos entender cómo un titular de un registro puede pasar 4 años y no pone su documentación al día", dijo.

IMPORTANCIA DE FORMALIZARSE

El titular de Energía y Minas reveló que durante una reunión con dirigentes de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), estos le pidieron modificar el Decreto Supremo 012-2025 para que el Reinfo sea extendido para todos.

Pero Montero Cornejo indicó que les explicó detalladamente a los dirigentes que la norma no permite realizar modificaciones y aseguró que los mineros comprendieron la posición del Poder Ejecutivo sobre el tema y la importancia de trabajar desde la formalidad.