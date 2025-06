Alejandro Muñante sobre muerte de José Miguel Castro: “No creo el cuento del suicidio”

El último domingo 29 de junio se encontró sin vida al aspirante a colaborador eficaz en el caso de Susana Villarán, José Miguel Castro en su vivienda con un corte en el cuello. Ante esta situación, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció al respecto.

Durante sus declaraciones, el parlamentario aseguró que le parece muy “extraño” que se haya registrado un deceso a poco del inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, por lo que, espera que el fallecimiento de Castro pueda esclarecerse muy pronto.

“Sí me parece sumamente grave que se haya dado muerte a una persona, porque no me creo el cuento del suicidio, antes del inicio del juicio oral contra Susana Villarán y antes que se homologue judicialmente su colaboración”, mencionó.

GUARDAR DECLARACIONES DE JOSÉ MIGUEL CASTRO

Para Alejandro Muñante es crucial guardar las declaraciones de José Miguel Castro, con el fin de encontrar la verdad del caso contra Susana Villarán, por lo que, hizo un llamado al Poder Judicial (PJ) a que tome en cuenta sus sugerencias.