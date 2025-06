Ministro de Transportes sobre tren Lima-Chosica: “No hay que generar expectativas, que no se pueden dar”

Tras la donación de los trenes por parte de Estados Unidos que será usados para transportar a las personas de Chosica a Lima, al parecer, algunas entidades del Ejecutivo no lo han visto de una buena manera.

PRONUNCIAMIENTO DESDE EL MTC

En una conversación con Canal N, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, aseguró que no debe ilusionarse a la población con trabajos, sin haber realizado algún tipo de consulta a los expertos en el tema.

Además, el ministro de Transportes mencionó que buscará sostener una reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para conocer el tema a profundidad, por lo que la charla entre autoridades será crucial para que se realicen las obras en beneficio de los ciudadanos.

"Hay que generar confianza en la población y no generar expectativas que posiblemente no se puedan dar. Va servir mucho el diálogo, la conversación. En un sistema como el nuestro, que es democrático conversando se entiende la gente y no tratar de llevar esto a un tema político generando marchas, creo que el país no está para eso, el país está para hablar con objetividad”, mencionó.