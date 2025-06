Alcalde de Lima afirma que se estaría eliminando testigos en caso Odebrecht: "Es mi opinión"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció con contundencia este domingo sobre la muerte de quien fuera gerente general de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, señalando que se trataría de un asesinato vinculado a las investigaciones por corrupción. "Nos enteramos que el brazo derecho, gerente general de la señora Villarán [...] ha sido, en mi opinión, [asesinado]", declaró el burgomaestre en un video difundido en sus redes sociales.

López Aliaga reveló que el fallecido presentaba lesiones que, según él, no pueden considerarse normales. "No es normal que una persona aparezca pues con un corte de 14 cm en el cuello", expresó con firmeza. Además, añadió que habría otros indicios preocupantes: "Según informes que me van a llegar, también con cortes en la lengua y una chalina verde como amenaza para toda esta gente ligada a las chalinas verdes".

Testigo clave en proceso judicial contra Villarán

El alcalde lamentó la muerte del exfuncionario, a quien identificó como “el principal y casi único testigo de las entregas de dinero fraudulento de la coima de Odebrecht y sus cómplices”. Asimismo, expresó su pesar a la familia del fallecido: “Yo envío las condolencias a su familia, este muchacho era el principal testigo para el juicio que va a arrancar de acá a dos meses contra Villarán y toda su banda criminal”.

Finalmente, López Aliaga exhortó a las autoridades a actuar con integridad. “Espero que la policía no se venda, que la fiscalía no se venda por respeto a la memoria de este peruano que hoy día nos ha dejado”, indicó. A pesar de reconocer que el fallecido “actuó mal”, sostuvo que “no es la forma [...] No se trata así a la gente para que no declare”. Para el alcalde, lo ocurrido “ya son momentos bien peligrosos, bien trágicos”, al considerar que se estaría eliminando testigos clave.