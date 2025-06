Denuncian deuda millonaria de Essalud con proveedores: medicinas y atenciones en riesgo

El Seguro Social de Salud (Essalud) enfrentaría millonarias deudas con empresas proveedoras de medicamentos, dispositivos médicos y servicios de vigilancia en hospitales de todo el país, según un reportaje emitido el domingo. Estas deudas, acumuladas desde el 2020, ponen en riesgo la atención médica de miles de asegurados al afectar la cadena de suministros en la red de hospitales de Essalud.

RECLAMOS DIARIOS

Katherine Rodríguez, representante de las empresas proveedoras, advirtió que la falta de pago por parte de Essalud impide que los proveedores mantengan el suministro de medicinas y dispositivos, lo que repercute directamente en los pacientes. “Si alguna vez van a una farmacia y no hay medicinas, sepan que no es porque EsSalud no tiene dinero, sino porque no ha pagado al proveedor, y este probablemente ya no quiera atender o no tenga cómo hacerlo”, señaló Rodríguez en Punto Final.

Entre las empresas afectadas se encuentra Medical Audición, que reclama a Essalud un pago de nueve millones de soles por la colocación de más de 100 implantes cocleares en hospitales bajo su administración, sin recibir respuesta efectiva a la deuda que data desde la pandemia.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Según el reportaje, Essalud se negó a brindar entrevistas para aclarar el monto exacto de las deudas pendientes, limitándose a emitir un comunicado en el que asegura estar reuniéndose con proveedores para encontrar una solución. La institución afirma contar con disponibilidad financiera para atender estos pagos y haber cumplido con el 98% de los requerimientos de la pandemia, sin precisar detalles sobre las deudas arrastradas desde 2020.

La falta de pago ha obligado a los representantes de las empresas proveedoras a reclamar diariamente en la sede central de Essalud, mientras la incertidumbre crece sobre el impacto de esta deuda en el servicio que reciben los pacientes asegurados en los hospitales de la red nacional.