Congresistas de Somos Perú hacen proselitismo en semana de representación

Una reciente actividad política registrada en marzo de este año ha generado controversia en el Congreso de la República. Se trata de un evento en el que participaron los congresistas Ana Zegarra y Jorge Morante, ambos del partido Somos Perú, quienes fueron captados realizando expresiones proselitistas en plena semana de representación y presuntamente utilizando recursos del Estado.

De acuerdo con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, esta conducta vulneraría el principio de neutralidad del Estado: "El Congreso les da un bono de representación, les paga pasajes en avión y van incluso con sus trabajadores financiados con recursos públicos. Pero la razón de ser es cumplir la función de representación, no hacer proselitismo público personal", sostuvo. Además, recordó que el artículo 31 de la Constitución obliga a los funcionarios públicos a respetar la neutralidad estatal.

CONGRESISTA MORANTE SE PRONUNCIA

Ante las críticas, el congresista Jorge Morante alegó que su participación fue fuera del horario laboral y que no usó recursos del Congreso para fines proselitistas: “No me presenté como candidato, sino como precandidato. No estoy inscrito. Además, el evento fue a las 7 u 8 de la noche, fuera de mi horario de trabajo”, dijo. Al ser consultado sobre el financiamiento del viaje, evitó dar una respuesta directa: “Todos los ciudadanos tenemos derecho a un espacio de descanso cuando viajamos, sea con uno u otro recurso”, respondió.

Por su parte, la congresista Ana Zegarra reconoció que ya ha presentado su informe ante la Comisión de Ética y aseguró estar dispuesta a brindar toda la información necesaria: “Voy a dar toda respuesta cuando la comisión me lo solicite”, señaló.

Zegarra ingresó al Parlamento en septiembre de 2024 tras el fallecimiento del congresista Hitler Saavedra, y ahora busca postular al cargo de diputada. Por su parte, Morante, quien llegó al Congreso con Fuerza Popular y luego pasó a Somos Perú, aspira a un escaño en el futuro Senado.